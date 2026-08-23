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एक दिन तो रोना ही है!

Dharmenjay Hembram

Dharmenjay Hembram

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                            एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे अलग होने की हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या अलगाव होने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित है एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माता-पिता की छाया के लिए हो या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
परिवार संतृप्ति के लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित रूप से एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन के निष्पाप खिलौनों से लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवानी के अनगिनत ख्वाबों तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सपनों के धीरे-धीरे टूट जाने पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित रूप से एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच्चे मित्रों के संग बिताए वो लम्हे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और छूटती हुई वो पुरानी गलियाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरानी यादों के धुंधले पन्नों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित रूप से एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन की इस अनवरत भागदौड़ में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों को पीछे छूटते देखकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहरे अकेलेपन की उस शांत घड़ी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित रूप से एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहंकार और अभिमान के झूठे पर्दों में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंवा दी जो अनमोल मोहब्बतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस मूक पछतावे की दहलीज पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित रूप से एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत के पसीने से सींची जो ज़मीन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर उगी जब बेरुखी की फसलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के टूटे हुए कांच के टुकड़ों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित रूप से एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आखिरी सांसों के मोड़ पर आकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संसार के सारे मोह-बंधन खोलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मिट्टी के शरीर से विदा लेते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निश्चित रूप से एक दिन तो रोना ही है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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