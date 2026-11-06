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कटी हुई रात ही सुबह की कीमत बताती है

Devaki Nandan

Devaki Nandan

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                            पढ़ा था मैंने - अच्छा आदमी बुरा कहा गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो अच्छा ही रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि बुरा कहना लोगों का काम था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अच्छा रहना उसका स्वभाव था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा था मैंने - सीधे पेड़ सबसे पहले काटे गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो सीधे ही खड़े रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि टेढ़ा होकर जीना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें कभी आया ही नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटकर भी वो झुके नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटकर भी वो रुके नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किसी की पताका बनकर लहराए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी बांसुरी बनकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण के होठों से लगकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके रागों की रागिनी बनकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा था मैंने - काली रात बहुत देर से कटी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो रात हार नहीं मानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि उसे पता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह उसकी ही कोख से जन्म लेगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी काली रात में कृष्ण ने जन्म लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कंस के कारागार में भी उजाला कर दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी रात महादेव ने विष पिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नीलकंठ बनकर दुनिया को बचा लिया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ा था मैंने - उपेक्षित लोगों ने सबकी अपेक्षाएं पूरी कीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी वो उपेक्षित ही रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जो सबको देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उससे कोई हिसाब नहीं पूछता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अब मैंने ये भी समझा -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुरा कहा गया आदमी ही याद रहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटा गया पेड़ ही लकड़ी बनकर घर बनाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को सोने के लिए चारपाई देता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी की छत बनता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कटी हुई रात ही सुबह की कीमत बताती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उपेक्षित लोग ही इतिहास बनाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए अच्छे लोग अच्छे ही रहेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहे दुनिया कुछ भी कहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि सच को देर से समझा जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर समझा ज़रूर जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें हो राम सी मर्यादा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कृष्ण सा कर्म,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुदामा सी मित्रता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सबरी जैसा प्रेम -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो लोग हारकर भी कभी हारते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो ही तो इस दुनिया को संभालते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देवकी नन्दन
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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46 मिनट पहले

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