जिसका कर्म शुद्ध है, उसका नाम शुद्ध है।

मन की बात से मन सुधार है,

हृदय की बात से हृदय को सांत्वना मिलती है,

परंतु काम की बात से ही,

मनुष्य के जीवन का निर्माण होता है।



मन की बात मधुर प्रतीत होती है,

हृदय की बात गहन प्रतीत होती है,

परंतु काम की बात कटु प्रतीत होती है,

क्योंकि वह मनुष्य को दर्पण दिखाती है।



मन कहता है - विश्राम कर लो,

हृदय कहता है - स्वप्न देख लो,

कर्म कहता है - उठो, अब कार्य करो,

क्योंकि स्वप्न केवल देखने से पूर्ण नहीं होते।



जो मन की सुनकर बैठ गया,

वह केवल वार्तालाप करता रह गया,

जो हृदय की सुनकर रो दिया,

वह अश्रुओं में ही बह गया,

परंतु जो कर्म की सुनकर उठ खड़ा हुआ,

वही इतिहास का निर्माण कर गया।



प्रत्येक मनुष्य का लेखा-जोखा लिखा जाता है,

समय के अनुसार ही उसका हिसाब-किताब होता है।



कोई देखे अथवा न देखे,

समय सब कुछ देख रहा है,

प्रत्येक कर्म, प्रत्येक नीयत, प्रत्येक संकल्प,

मौन रूप से अंकित किया जा रहा है।



जिसका लेखा शुद्ध है, उसका हिसाब शुद्ध है,

जिसका कर्म शुद्ध है, उसका नाम शुद्ध है।



समय किसी का दास नहीं है,

वह सबका हिसाब समान रूप से करता है,

जो आज परिश्रम से पलायन करेगा,

कल वही हिसाब से भयभीत होगा।



मन शुद्ध हो, तो विचार शुद्ध होगा,

वचन शुद्ध हो, तो व्यवहार शुद्ध होगा,

कर्म शुद्ध हो, तो जीवन शुद्ध होगा,

और मन, वचन, कर्म - तीनों शुद्ध हों,

तो मनुष्य स्वयं ईश्वर के समान पूज्य होगा।

- देवकी नन्दन

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एक घंटा पहले