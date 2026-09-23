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ये कैसा समाज बना दिया

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            ये कैसा समाज बना दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कैसा समाज बना दिया हमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ इंसान की कीमत उसके कपड़ों से है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल कितना बड़ा है कोई नहीं पूछता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जेब कितनी बड़ी है सब यही देखते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ मंदिर में भी लोग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवान से नहीं, स्टेटस से मिलते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दान भी दिखावे का हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुण्य भी कैमरे में तुलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे को कहते हैं - लड़के रोते नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर कहते हैं - ये पत्थर दिल क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी को कहते हैं - ज़्यादा हँसो मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर कहते हैं - ये उदास क्यों है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने रिश्ते तो बना लिए बहुत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर निभाना भूल गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर तो बना लिए आलीशान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर घर में रहना भूल गए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई गिर जाए तो वीडियो बनाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मदद को हाथ नहीं बढ़ाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच बोले तो अकेला रह जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
झूठ बोले तो तालियाँ बजती हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समाज हमसे ही तो बनता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम बदलेंगे तो ये भी बदलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिया तुम जलाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिया मैं जलाता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा खुद-ब-खुद डर जाएगा।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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1 hour ago

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