सामाजिक मुद्दों पर

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Dev Kumar

Dev Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            सड़कों पर चमकती गाड़ियाँ हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुकानों में सजे पकवान हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बच्चा काँच के उस पार खड़ा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोचता है - क्या ये मेरी ही दुकान है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ थाली में बच जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक तरफ थाली ही नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने तरक्की तो बहुत कर ली,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर भूख आज भी वहीं है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आदमी ने आदमी को बाँट दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लकीरों में, नामों में, सड़कों में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से कोई ऊँचा कैसे हो गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्म से कोई नीचा कैसे हो गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब लहू का रंग एक ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो ये भेद कैसा हो गया?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
3. औरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो बेटी है तो बोझ कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी हो तो दहेज़ कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काम करे तो शक करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहे तो कमज़ोर कहते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे लक्ष्मी भी कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उसी से डरते भी हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा उसकी तस्वीर की करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हक़ उसकी तकदीर का छीनते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
4. खोया हुआ बचपन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहले गली में शोर होता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिल्ली-डंडा, कंचे, चोर होता था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हर हाथ में स्क्रीन चमकती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बचपन है, पर मौन होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ पास है, पर ऑनलाइन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पिता घर में है, पर मीटिंग में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चा हँसता है इमोजी में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और रोता है अकेले में।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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21 मिनट पहले

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