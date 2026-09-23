आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Prem kya hai
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

लोग कहते हैं प्रेम में दर्द होता है

Dev Kumar

Dev Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्रेम शरीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो आत्मा का नाम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक देह दूसरे देह को चाहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये तो बस आकर्षण है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम तो वो है जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा आत्मा को पहचाने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में पाना नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में खोना होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे मीरा खो गई कृष्ण में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कृष्ण हो गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे कबीर डूबा खुद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मोती हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम शोर नहीं करता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम मौन में बोलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नज़र, एक ठहराव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बिना कहे समझ जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो प्रेम है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं प्रेम में दर्द होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम में दर्द नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम की अनुपस्थिति में दर्द होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ प्रेम है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ तो बस आनंद है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो प्रेम करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर ऐसा करो कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम मिट जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और प्रेम रह जाए।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree