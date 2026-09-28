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प्रेम को प्रतिफल नहीं चाहिए

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            प्रतिफल 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहा तुमने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि प्रेम का बिल आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कोई भी उसे भर न पाता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि प्रेम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देना ही पाना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और पाने की कोई रसीद नहीं होती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने मेरे भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो जगह खाली की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो व्यापार नहीं था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वो प्रार्थना थी —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना लौटने की शर्त के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का नाम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर बसा लेना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सुनो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम को प्रतिफल नहीं चाहिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बस इतना चाहिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि वो जहाँ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ सच्चा रहे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने चाहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और चाह कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ माँगा नहीं —
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो प्रेम को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबसे महँगा बनाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो उसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अमूल्य बनाता है।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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