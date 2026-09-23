आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Jindagi
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं

Dev Kumar

Dev Kumar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जिंदगी कोई सीधी लकीर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी तो एक नदी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी शांत, कभी तूफान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किनारे से मिलती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी किनारे छोड़ देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी में सब मिलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुशी भी, गम भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भी, पराये भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर याद रखना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिला है वो तुम्हारा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तुम हो वही तुम्हारा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग कहते हैं जिंदगी छोटी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कहता हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी छोटी नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम जीना देर से शुरू करते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल की चिंता में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को खो देते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरना बुरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिर कर पड़े रहना बुरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूटना बुरा नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टूट कर खुद से रूठ जाना बुरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिंदगी हर रोज़ एक नया मौका देती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस तुम उठने को तैयार रहो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जियो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हँसो, ऐसे हँसो जैसे दर्द कभी हुआ ही न हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम करो, ऐसे करो जैसे मीरा ने किया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान करो, ऐसे करो जैसे कबीर ने किया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अंत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पैसा नहीं, नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस यही पूछा जाएगा -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम जिये थे, या सिर्फ जिंदगी काटी थी?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree