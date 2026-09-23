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ध्यान में बैठना नहीं होता

Dev Kumar

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                            ध्यान आँख बंद करना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान तो आँख खोलना है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर की नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर की आँख खोलना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान में बैठना नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान में मिटना होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे नदी मिट जाती है सागर में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे धूप मिट जाती है शाम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे ही तुम मिट जाओ खुद में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर बाहर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर तो भीतर है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों का, इच्छाओं का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर का, कल का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान उस शोर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मौन की लौ जलाना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस आ रही है, जा रही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम कुछ नहीं कर रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस देख रहे हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही देखना ही ध्यान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साक्षी हो जाना ही ध्यान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ध्यान से तुम शांत नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें पता चलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम तो सदा से शांत थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बीच में विचार आ गए थे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आज कुछ मत करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बैठ जाओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद के साथ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और देखो -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं रहे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस ध्यान रह गया।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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