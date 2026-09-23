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भीड़ में तुम कहां हो

Dev Kumar

Dev Kumar

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                            भीड़ में तुम कहाँ हो
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ बहुत है यहाँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इंसान कम हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फॉलोअर्स हज़ारों हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर दोस्त बहुत कम हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर कोई दिखावे में जी रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिल्टर में मुस्कुरा रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंदर से सब खाली हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस बाहर से सजा रहा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोबाइल हाथ में है सबके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर बात करने को वक्त नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसी भूखा सो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये देखने की आँख नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
डिग्री तो बहुत हैं तुम्हारे पास,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर हुनर क्या है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नौकरी नहीं मिल रही कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोने से क्या होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद कुछ बनाना सीखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही तो वक्त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसान कर्ज़ में डूबा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जवान नशे में डूबा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेता वादों में डूबा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हम... हम रील में डूबे हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जागो, स्क्रीन से बाहर आओ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने गाँव को देखो, अपने लोगों को देखो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक छोटी सी मदद भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी का पूरा जीवन बदल सकती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देव कुमार पटेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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