अभी भी वक़्त है

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                            अभी भी वक्त है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मत पूछो देश कब बदलेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूछो मैं कब बदलूँगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दीया जलाने से ही तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा डर कर भागेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जात-पात के नाम पर हमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितने बंधन बाँध लिए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही मिट्टी के हैं हम सब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये क्यों हम भूल गए?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी को बोझ जो कहते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनसे इतना कह दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटी नहीं पढ़ेगी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल का सूरज कौन गढ़ेगा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाथ में किताब दो उस बच्चे को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके हाथ में कचरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शिक्षा ही वो पूँजी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो गरीबी से लड़ा है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नशे में डूबा है जो भाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे बुरा मत कहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिर गया है, उठा लो उसे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहारा बनो, राह दिखा दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचरा सड़क पर नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सोच में भरा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देश गंदा नहीं होता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन गंदा होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठो, ये तुम्हारा ही देश है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई और नहीं आएगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम एक कदम बढ़ाओ तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरा कारवां बन जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-देव कुमार पटेल
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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