मौत से मुलाकात हुई

मौत से मुलाकात हुई,

कुछ नई सी बात हुई।

जीवन के चारो पन जी कर,

आज ये जाना है।

मौत शायद पांचवें पन का

आना है।।







- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

57 मिनट पहले