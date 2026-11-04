आवत होही मोर संगवारी आस लगाय हे गांव ह।

"नान नान लइका मन मोबाइल म दिन पहावत हे,

बाटी भौंरा मन रोवत हावय के हमर दिन नंदावत हे।

सुन्ना होगे वो लीम के चौरा,बर पीपर के छांव ह,

जाके सबझन सहर म बसगे सुन्ना होगे हमर गांव ह।

अगोरत हावय वो आमा के रुखवा

जेला पथरा मारय लइका सियान ह

आमा ह सरगे रुख म संगी

नंदावत हे गांव अउ गौठान ह । खेलत कुदत लइका मन ह

रोवय अउ गावय गाना

खेलत खेलत दीन ह बीतगे

भुलागे खाय बर खाना।

सुन्ना होगे वो तरीया के पार ,जेमा झुलिया बंधावय लीम डार म

टुटगे झुलिया कटगे रुखवा

सुन्ना होगे तरीया के पार ह।



गली खोर म खेलत रहेन, झुलिया झुली लीम डार म

जाके सबझन सहर म बसगे, सुन्ना होगे हमर गांव ह।।



अगोरत हावय गांव के रुखवा लीम चौरा अउ तरीया पार ह,

आवत होही मोर संगवारी आस लगाय हे गांव ह।

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एक घंटा पहले