"नान नान लइका मन मोबाइल म दिन पहावत हे,
बाटी भौंरा मन रोवत हावय के हमर दिन नंदावत हे।
सुन्ना होगे वो लीम के चौरा,बर पीपर के छांव ह,
जाके सबझन सहर म बसगे सुन्ना होगे हमर गांव ह।
अगोरत हावय वो आमा के रुखवा
जेला पथरा मारय लइका सियान ह
आमा ह सरगे रुख म संगी
नंदावत हे गांव अउ गौठान ह । खेलत कुदत लइका मन ह
रोवय अउ गावय गाना
खेलत खेलत दीन ह बीतगे
भुलागे खाय बर खाना।
सुन्ना होगे वो तरीया के पार ,जेमा झुलिया बंधावय लीम डार म
टुटगे झुलिया कटगे रुखवा
सुन्ना होगे तरीया के पार ह।
गली खोर म खेलत रहेन, झुलिया झुली लीम डार म
जाके सबझन सहर म बसगे, सुन्ना होगे हमर गांव ह।।
अगोरत हावय गांव के रुखवा लीम चौरा अउ तरीया पार ह,
आवत होही मोर संगवारी आस लगाय हे गांव ह।
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एक घंटा पहले
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