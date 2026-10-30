भूल गए तुम

विवश हो जाता हूँ सोचने को,

जब भी देखता हूँ इन्हें ।

प्रकृति की अनमोल कृति ,

क्या हो गया है तुम्हे !

सभ्यता का विस्तार तुम्हीं से ,

कृषि ,कला, व्यापार तुम्हीं से ।

संस्कृति और समाज तुम्हीं से ,

क्या भूल गए तुम ?

नगर नियोजन और विज्ञान ,

श्रम ,कानून और सामाजिक उत्थान ।

ब्रह्म ,वेद ,वेदांत का ज्ञान ,

तुम्हीं से है ,क्या भूल गए तुम ?

बौद्धिक चेतना का अनन्याधिकार ,

सोंच ,समझ व नये अविष्कार ।

उचित अनुचित के निर्णय की क्षमता ,

तुम्हें क्यों मिला ,क्या भूल गए तुम ?

पर छोड़ो ! क्या बोलें हम ,

तुम तो अब भी असंतुष्ट हो ।

बल ,बुद्धि ,विवेक, क्या नहीं मिला ,

जो तुम एक दूसरे से हीं रूष्ट हो ?

प्राप्त पर्याप्त होने पर भी ,

और अधिक पाने की तृष्णा ।

ऊंच नीच अमीर गरीब ,

मानव का मानव से घृणा ।।

मंजिल कहाँ थी पहुंचें कहाँ हम ,

जरा ठहरकर फिर सोचें हम ,

मानव जीवन का उद्देश्य क्या रहा ,

आओ बैठो ,समीक्षा करें हम ।।

-दीप शिखा पाण्डेय

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