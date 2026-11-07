अव्यक्त व्यथा
कर दो न विकल तुम उसे इतना,
न झेल सके वो आघात उतना,
निष्ठुर न बनो हद से बढ़कर,
धैर्य बताओ रखे कितना !
अनभिज्ञ तो न पीर से उसके,
न अश्क ही उसके छिपे तुमसे,
न उपालंभ कभी मुख से,
पर खामोशी और कितना !
करुण अक्षु क्या काफ़ी नहीं,
रंज-ओ-ग़म बतलाने को,
मुख न फेरो दुख से उसके,
कहीं शेष न कुछ दिखलाने को ।
छद्म मुस्कान रखे मुख पर,
क्रंदन हृदय में करे जी भर,
जब आँख लगे तो सुनो उठ कर,
मौन चीत्कार करे कितना !
किस हेतु बता उसको संकट,
कारण तो भला तुम करो प्रगट,
आखिर खता ही क्या उसकी,
जो कष्ट असीम सहे इतना !
समायोजन या सामंजस्य ,
परिभाषा याद रखे कितना,
कभी तो समझो व्यथा उसकी,
अव्यक्त को व्यक्त करे कितना !
-दीप शिखा पाण्डेय
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38 मिनट पहले
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