अव्यक्त व्यथा

अव्यक्त व्यथा

कर दो न विकल तुम उसे इतना,

न झेल सके वो आघात उतना,

निष्ठुर न बनो हद से बढ़कर,

धैर्य बताओ रखे कितना !

अनभिज्ञ तो न पीर से उसके,

न अश्क ही उसके छिपे तुमसे,

न उपालंभ कभी मुख से,

पर खामोशी और कितना !

करुण अक्षु क्या काफ़ी नहीं,

रंज-ओ-ग़म बतलाने को,

मुख न फेरो दुख से उसके,

कहीं शेष न कुछ दिखलाने को ।

छद्म मुस्कान रखे मुख पर,

क्रंदन हृदय में करे जी भर,

जब आँख लगे तो सुनो उठ कर,

मौन चीत्कार करे कितना !

किस हेतु बता उसको संकट,

कारण तो भला तुम करो प्रगट,

आखिर खता ही क्या उसकी,

जो कष्ट असीम सहे इतना !

समायोजन या सामंजस्य ,

परिभाषा याद रखे कितना,

कभी तो समझो व्यथा उसकी,

अव्यक्त को व्यक्त करे कितना !

-दीप शिखा पाण्डेय

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38 मिनट पहले