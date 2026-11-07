उसको ब्याह के ले गया कोई सरकारी नौकर, जो मेरे संग ख्वाब सजाया करता था।

मैं भी खूब बहाना करता रहता था,

अपने मन को कितना मारा करता था।



उसको सारी दुनियां प्यारी लगती थी,

मैं तो बस उसको ही प्यारा कहता था।



उसकी अपनी एक कहानी ऐसी भी थी,

दिन में ही कुछ रात बिताया करता था।



उसके एक इशारे पर चलने वाला,

जुगनू बन रास्ता दिखलाया करता था।



उसकी अपनी कोई ख्वाब पुरानी थी,

मुझको कितना याद दिलाया करता था।



एक दिन रिश्ता आया उसकी शादी का,

यूँ समझो हम दोनों की बर्बादी का ।



उसको ब्याह के ले गया कोई सरकारी नौकर,

जो मेरे संग ख्वाब सजाया करता था।

- दीप नारायण

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25 मिनट पहले