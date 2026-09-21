उधार की आँखें

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Davendra Verma

Davendra Verma

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                            किसी ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जीवित चेहरे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शब्द लिख दिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर उस शब्द को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी बार दोहराया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि चेहरा ही मिट गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आवाज़ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक वाक्य काटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूरे मनुष्य का अर्थ बना दिया गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ हँसती रही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और दूर कहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नदी सूखती रही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर वह चेहरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंबी धूप में निकला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पसीने ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरों की लिखी स्याही धो दी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब पहली बार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ ने आदमी को देखा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस पर लिखा हुआ शब्द नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और आईना चुपचाप पूछता रहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमने उसे देखा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या किसी और की आँखों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखना सीख लिया था?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- देवेंद्र प्रताप वर्मा 'विनीत'
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
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