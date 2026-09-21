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हिंदी भारत की पहचान

डा बृजेश

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                            माँ की ममता, मन की भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी मेरी शान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी मीठी धुन में बसता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा हिंदुस्तान है।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माटी की खुशबू है इसमें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा-यमुना धार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुलसी, कबीर, रहीम की वाणी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसका अनुपम श्रृंगार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी केवल शब्द नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भावों का संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसके अक्षर-अक्षर में है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संस्कृति का विस्तार।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव-गली से नगर-नगर तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी गूँजे तान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन के हृदयों में बसती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी की पहचान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी आगे आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-पटल पर अपनी भाषा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव-परचम लहराए।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज भाषा का मान बढ़ाएँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निज भाषा का ज्ञान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी के सम्मान से बढ़ता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का सम्मान।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आओ मिलकर प्रण यह लें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी का गौरव बढ़ाएँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर हिंदी, मन-मन हिंदी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन-जन तक पहुँचाएँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बोले आज ‘महादेव’ मिलकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी है सम्मान।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिंदी से जग में गूँजे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत का जयगान।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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