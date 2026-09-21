हिंदी भारत की पहचान

माँ की ममता, मन की भाषा,

हिंदी मेरी शान है।

इसकी मीठी धुन में बसता,

मेरा हिंदुस्तान है।।

माटी की खुशबू है इसमें,

गंगा-यमुना धार।

तुलसी, कबीर, रहीम की वाणी,

इसका अनुपम श्रृंगार।।

हिंदी केवल शब्द नहीं है,

यह भावों का संसार।

इसके अक्षर-अक्षर में है,

संस्कृति का विस्तार।।

गाँव-गली से नगर-नगर तक,

इसकी गूँजे तान।

जन-जन के हृदयों में बसती,

हिंदी की पहचान।।

विज्ञान, तकनीक और शिक्षा में,

हिंदी आगे आए।

विश्व-पटल पर अपनी भाषा,

नव-परचम लहराए।।

निज भाषा का मान बढ़ाएँ,

निज भाषा का ज्ञान।

हिंदी के सम्मान से बढ़ता,

भारत का सम्मान।।

आओ मिलकर प्रण यह लें,

हिंदी का गौरव बढ़ाएँ।

घर-घर हिंदी, मन-मन हिंदी,

जन-जन तक पहुँचाएँ।।

बोले आज ‘महादेव’ मिलकर,

हिंदी है सम्मान।

हिंदी से जग में गूँजे,

भारत का जयगान।।

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37 minutes ago