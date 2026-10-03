आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Koi ek din
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

कोई एक दिन

Chitra Panwar

Chitra Panwar

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            कोई एक दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे निर्धारित हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी को चाहने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन में मरा जा सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई कैसे जी सकता है अपना पूरा जीवन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ़ एक दिन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हां ये जरूर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि देह के द्वार तक जाकर लौटा जा सकता है एक दिन में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर मन की कुंडी धैर्य की थपकी से ही खुलती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन में युद्ध की घोषणा की जा सकती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम प्रस्ताव का साहस तो कई रतजगों के बाद पैदा होता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन के किसी एक मिनट में फाइल पर हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहब के हस्ताक्षर के अनुपालनार्थ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुलडोजर ध्वस्त कर सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हंसती–खेलती बड़ी से बड़ी मानवीय बस्ती को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिन्हें बनाने में कितनी इच्छाओं की हत्या हुई, कितने समझौते करने पड़े, कितनी पीढ़ियों का ख़्वाब पूरा हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या फ़र्क पड़ता है!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन में लाखों विशाल दरख़्त काटे जा सकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैसे एक पौधे को ही उगने, दरख़्त बनने में लग जाते हैं लाखों दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन में विनाश हो सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्माण नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम धीमी आँच पर पकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तभी मिठास घुलती है इसमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनावटी फूलों में नहीं प्रेम की डाल पर खिले फूलों में धीरे–धीरे उतरती है खुशबू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लहू नहीं मेहंदी की तरह बिखरना मेरी हथेलियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात के हर एक बीतते पहर की तरह चूमना मेरी बंद मुट्ठियों को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन में नफ़रत की जा सकती है प्रिये!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम हमारी उम्र की सीमाओं से परे का विषय है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम करने के लिए ये क्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओर कई जीवन भी मिल जाएं तो कम हैं!!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree