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छठ : बिहार की आत्मा, आस्था का महापर्व

chinu mishra

chinu mishra

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                            यह बिहार की धरती है, यहाँ आस्था बोई जाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा की लहरों में जहाँ संस्कृति धोई जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ पर्व केवल कैलेंडर की तारीख नहीं होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ संस्कार हैं, जो पीढ़ियों से कभी नहीं खोते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव की पगडंडियों से जब घाटों का सफ़र होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर घर में छठी मैया के स्वागत का असर होता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी के चूल्हों पर प्रसाद की पवित्रता सजती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर आँगन में लोकधुनों की गूँज बसती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बक्सर हो या मिथिला, मगध हो या कोसी की धरती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर क्षेत्र की साँसों में छठ की आस्था है बसती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गंगा के तट से लेकर गाँव के पोखरों तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
श्रद्धा झुकती है सूर्य के पावन चरणों तक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ डूबते सूरज को भी उतना ही सम्मान मिलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जितना उगते हुए सूरज को प्रणाम मिलता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह बिहार की संस्कृति का अद्भुत विधान है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ त्याग ही तपस्या और विश्वास ही पहचान है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी शब्दकोश में इसकी महिमा कहाँ समाएगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस कलम में बिहार की यह आस्था उतर पाएगी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह वह अनुभूति है, जिसे केवल महसूस किया जाता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी आन, बान और शान को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं बिहार की मिट्टी से हूँ, इतना अभिमान काफी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे लिए छठ केवल पर्व नहीं, मेरी पहचान बाकी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक गंगा बहेगी और सूर्य का प्रकाश रहेगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिहार की आत्मा में छठ का विश्वास रहेगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जय छठी मैया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
— चिनू मिश्रा
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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