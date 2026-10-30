बेटी की इज्जत से बड़ा पैसा हो गया!

बेटी की इज्जत से बड़ा पैसा हो गया!



कैसा रहनुमा, पैसा हो गया,

एक इज्जत बेच रहा,

एक इज्जत खरीद रहा,

इसके बीच का भी सौदा पैसा हो गया।



मजलूम के घर की बेटी,

अमीरों के घर की दासी बने,

क्या बेटियों की इज्जत से

बड़ा भी पैसा हो गया?



ये कैसी मेरे देश की विडंबना है,

जिस देश में बेटी को देवी कहा जाए,

उसी मेरे महान भारत में

देवी को इंसाफ़ न दिया जाए।



जब गुनहगारों का राज्याभिषेक किया जाए,

नारी को इंसाफ़ न दिया जाए,

उम्मीद बेटियों को क्या होगी?

ये डर की दहशत उनके हृदय में

हर रोज़ बैठती होगी।



अगर देश को महान बनाना है,

तो बेटी का सम्मान करो,

अपराधी चाहे कोई भी हो,

धड़ को सर से अलग करो।





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

31 मिनट पहले