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अवसर देती है पल्लवित और पुष्पित होने का।

brahmanand gupta

brahmanand gupta

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                            वह उनका माथा चूमकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हो गया आश्वस्त।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने बचा लिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आकांक्षाओं को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आशाओं को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया के दर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की बुरी नजर से ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह चाहता था कि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी अपनी आशा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी होकर प्राथमिक स्कूल की शिक्षक बने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरीबों के घर के अंधेरे को दूर कर सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आकांक्षा बड़ी होकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नर्स बने जिससे दुखी मानव को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहत की सांस दे सके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह अपनी बेटियों पर गौरवान्वित था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसकी कलियां खिलकर फूल बन गई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक शिक्षा की बगिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो तालीम से वंचित नवांकुरों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अवसर देती है पल्लवित और पुष्पित होने का।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरी स्वास्थ्य के उपवन में।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द में कराहते मनुष्य के पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ममता का हाथ रखे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीमारी से लड़ते जीवन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राहत की साँस दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन के रंगों और खुशबू को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महसूस करने का मौका देती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ब्रह्मानंद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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