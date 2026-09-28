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कि मेरे विचार मेरी पहचान बनकर

Bipin Tiwari

Bipin Tiwari

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                            मैं नहीं होना चाहूँगा बरगद का पेड़,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न ही चाहूँगा कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ही विचारों की शाखाओं से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर कोई नया बरगद उग आए।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं होना चाहूँगा रातरानी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो एक रात में ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी महक को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर बिखेर दे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर सुबह होते-होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी शाखाओं से अलग होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे दे किसी नई कली को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिलने का एक अवसर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं नहीं चाहता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि मेरे विचार मेरी पहचान बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा मुझसे ही जुड़े रहें;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाहता हूँ वे महकें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फैलें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर मुझसे अलग होकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी और के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नई शुरुआत करें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों का जीवित रहना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उन्हें दोहराने में नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बल्कि उन्हें छोड़ देने में है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताकि कोई नई कली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी तरह से खिल सके।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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55 मिनट पहले

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