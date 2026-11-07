हत्या की उत्कंठा पलती है

एक गाली

आकर होंठों पर ठिठक जाती है;

व्यर्थ हो जाती हैं

मन को लालिमा से भर देने वाली

वे तमाम संध्याएँ!



आँखों में जलता है आक्रोश;

तिरस्कार सहज हो उठता है!

निष्फल हो जाती हैं

हृदय को शीतलता देने वाली

वे तमाम उषाकालीन वेलाएँ!



केवल प्रहार करने को

मचलते हैं हाथ;

व्यर्थ हो जाती हैं

मेधा के स्रोत से फूटी

करुणा की सरिताएँ!



जिस सीने में

हत्या की उत्कंठा पलती है,

उसी में प्रेम खिल उठता है;

आसक्ति से गूँजता

एक मर्मर संगीत!



सार्थक हो उठती हैं

प्रकृति के अंतर में

जन्मी समस्त मृगतृष्णाएँ!

शांत रहो, पाप!!



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20 मिनट पहले