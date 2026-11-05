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Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Nyay ke Dracula durga (Nyayik kattardavadh aur prakrutik nyay ka dam ghutna
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यह व्यवस्था अपनी साँसें गिनती रहती है!

binoy mb

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                            हमारे देश के अधिकांश न्यायाधीश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अपराध-जगत के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतःपुरों में विराजमान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौन उपासक हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपराधी होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो न्याय की दुकानें फलेंगी-फूलेंगी;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकदमे होंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो दलीलों और बहसों की भट्टियाँ भी धधकेंगी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंतकाल तक चलने वाली सुनवाई की तारीखें हों,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जीवन भी वाह! कितना सुख-समृद्धिमय!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खिचड़ी से लेकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुजिमंती तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर स्वाद की व्यवस्था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षित!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निन्यानवे प्रतिशत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुरुष और महिला वकील भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद इसी महान आश्वस्ति में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मतुष्टि पाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बुद्धि के महादानव हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वे, जो यह मानकर चलते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि अपराधियों का अस्तित्व ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी पेशेवर समृद्धि का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्षय पात्र है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर अपराध ही मिट गए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो फिर अपने पेशे का क्या करोगे, कटप्पा?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यदि अन्याय ही लुप्त हो गया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो अपने तर्कों का साम्राज्य
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस आधारशिला पर खड़ा करोगे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वाह! क्या शानदार न्याय-व्यवस्था है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपराधी आपके ग्राहक हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुकदमे आपकी पूँजी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लंबी खिंचती तारीखें आपकी समृद्धि,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और न्याय...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महज़ एक औपचारिक शब्दावली!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस महान पेशेवर परस्पर-निर्भरता के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्भगृह से जन्म लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अद्भुत वैचारिक अवतार:
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
**'न्यायिक कट्टरतावाद!'**
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ न्याय की आँखों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ काली पट्टी नहीं बँधी है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी साँसों तक पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कानूनी प्रक्रियाओं की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधिकारिक मुहर लगा दी गई है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्राकृतिक न्याय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इनके ड्रैकुला-दुर्ग के भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैद है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसका रक्त चूसा जा रहा है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी आवाज़ निगली जा रही है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ तक कि उसकी दयनीय छटपटाहट को भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्यायिक प्रक्रिया का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनिवार्य अंग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घोषित कर दिया जाता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाय! न्याय छटपटा रहा है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ, वह छटपटा रहा है!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और उधर दुर्ग के भीतर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
न्याय के रखवाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही दलीलों और बहसों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यालों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेशेवर संतुष्टि का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्तामृत चूसते जा रहे हैं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या अद्भुत न्यायिक मशीन है यह!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब तक अपराध जीवित हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
व्यवस्था फलती-फूलती रहती है;
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यदि न्याय सचमुच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवित हो उठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो न जाने कितने लोगों के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समृद्ध पेशेवर साम्राज्यों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्दा गिर सकता है!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसी शाश्वत आशंका में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह व्यवस्था अपनी साँसें गिनती रहती है!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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