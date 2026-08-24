जीवन का परम सार

मनुष्य का प्रथम और प्रधान धर्म

बस इतना ही है:

जीवन के सुख को पाना

और जीवन को सुंदर बनाना।



पर किसी के अहित की कामना किए बिना

उस सुख को अर्जित करना ही उचित है।

आत्म-सुख अनिवार्य है,

पर स्वार्थमय सुख

त्यागने योग्य है।



अपने मन की प्रसन्नता को सँजोना,

पर किसी के दुःख पर

अपने सुख का महल न खड़ा करना;

अपने जीवन में उजाला भरना,

पर किसी और का प्रकाश न बुझाना।



यही तो है,

शायद,

जीवन-दर्शन का सार,

और जीवन-मूल्यों का

सर्वस्व।

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47 मिनट पहले