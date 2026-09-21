आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Viswa Shanti Diwas
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

विश्व शांति दिवस

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            विश्व शांति दिवस
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सितंबर का महीना, तिथि इक्कीस,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मनाया जाता 'वर्ल्ड डे ऑफ पीस'।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयुक्त राष्ट्र ने किया स्वीकृत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सतत विश्व-विकास अधिकृत।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समग्र "सहजीविता" का विचार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"विश्व शांति" का मूल आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दे स्वच्छंद जीने की कला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैवमंडल का करता भला।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीमाओं का कर रहे प्रसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साम्राज्यवादी मानसिक विचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ रहा नित्य आयुध-व्यापार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निर्मित कर विनाशक हथियार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुला युद्ध का छद्म आयाम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देकर आर्थिक 'प्रतिबंध' नाम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़े मनुष्य-मनुष्य में दूरी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर जंग संग ख्वाहिश पूरी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राष्ट्रों को करना होगा अंगीकार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व शांति हेतु सम्यक आचार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सहजीवन-सहभागी व्यवहार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-बंधुत्व का बने आधार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संयुक्त राष्ट्र स्वीकृत प्रतिवेदन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सौहार्द-शांति का सबसे निवेदन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-बंधुत्व रहे परम उद्देश्य,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर देश का, चाहे कोई भेष।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पृथ्वी, प्राणी, प्रकृति, सेवाएं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अधिकतम निवेश विश्व में पाएं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शांति हेतु, युद्ध-कमी को समर्पित,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानवीय मदद को यह दिन अर्पित।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-बिजय बहादुर तिवारी 
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree