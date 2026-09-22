क्षितिज पार न जाने क्या होगा!

मिलते जहाँ धरती और गगन,

आभासी यह दृष्टि-विचलन।

है भूल-भुलैया कल्पना-प्रवर,

मानना मिलन अवनि-अंबर।

इस पार है भ्रम और तन्हाई,

क्षितिज पार न जाने क्या होगा!



दृष्टि-सीमा के उस पार,

बसता शायद अद्भुत संसार।

बाहरी दुनिया या अन्तर्मन,

दिखता जैसे हो कोई स्वप्न।

इस पार दर्द और रुसवाई,

क्षितिज पार न जाने क्या होगा!



मिलें शायद बिछुड़े स्वजन,

जिनकी बंदगी करते यह जन।

पौराणिक पुरुष या परिलोक,

या ऋषि जो रचते ऋचा-श्लोक।

इस पार अवशेष उनकी यादें,

क्षितिज पार न जाने क्या होगा!



अंतरिक्ष-वासियों का परिवार,

कर पाते गर उनका दीदार।

सूर्य-चाँद का पृथ्वी पर आना,

कितना होता होगा सुहाना!

इस पार नियमबद्धता, देयता,

क्षितिज पार न जाने क्या होगा!



भाईचारे का मिल जाता मंत्र,

विश्व-शांति का कोई यंत्र।

क्षितिज पार की मिलती छाया,

होती दूर व्यभिचार की माया।

इस पार सहिष्णुता का अभाव,

क्षितिज पार न जाने क्या होगा!

- विजय बहादुर तिवारी

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एक घंटा पहले