आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Kshitij par na jane kya hoga
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

क्षितिज पार न जाने क्या होगा!

BIJAY TIWARI

BIJAY TIWARI

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मिलते जहाँ धरती और गगन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आभासी यह दृष्टि-विचलन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
है भूल-भुलैया कल्पना-प्रवर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानना मिलन अवनि-अंबर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पार है भ्रम और तन्हाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज पार न जाने क्या होगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दृष्टि-सीमा के उस पार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बसता शायद अद्भुत संसार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहरी दुनिया या अन्तर्मन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता जैसे हो कोई स्वप्न।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पार दर्द और रुसवाई,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज पार न जाने क्या होगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलें शायद बिछुड़े स्वजन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनकी बंदगी करते यह जन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पौराणिक पुरुष या परिलोक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या ऋषि जो रचते ऋचा-श्लोक।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पार अवशेष उनकी यादें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज पार न जाने क्या होगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतरिक्ष-वासियों का परिवार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर पाते गर उनका दीदार।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूर्य-चाँद का पृथ्वी पर आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना होता होगा सुहाना!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पार नियमबद्धता, देयता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज पार न जाने क्या होगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भाईचारे का मिल जाता मंत्र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व-शांति का कोई यंत्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज पार की मिलती छाया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होती दूर व्यभिचार की माया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस पार सहिष्णुता का अभाव,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षितिज पार न जाने क्या होगा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- विजय बहादुर तिवारी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree