गंवारू बचपन

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BIJAY TIWARI

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                            मुझे याद आता मेरा वो बचपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गाँव में गुज़रा नटखट लड़कपन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाग़ों की छाँव में पिठूल खेलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गरारी के साथ गलियों में घूमना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों से उखाड़ना चने व मटर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूनना सबकी नज़रों से छुपकर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेढ़ पकड़कर खेतों पर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभिनव क्रीड़ा करते थे नाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोटे से पोखर के प्यारे वो पनघट,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर्व-त्योहारों में लगता था जमघट।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेड़ों पर चढ़ने में रहते थे आगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डालों से पोखर में लगाते छलाँगें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
खेतों में घूमकर सागों को चुनना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खलिहान में रखी फसलों में छुपना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कमेंट्री सुना करते मेढ़ों पर बैठ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना था दिखावा, ना थी ऐंठ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
छत और मुंडेरों से यारी बढ़ाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ताऊ का इन बातों पर गुस्साना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारात की रातों में देखना नौटंकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत याद आती, बातें कीं जो मन की।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चाकरी के चक्कर में शहर में आना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रकृति छोड़ पैसे का बनना दीवाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों की शून्यता, भावों की सस्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्यारा था बचपन और मेरी बस्ती॥
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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