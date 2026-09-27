विज्ञान एक वरदान

विज्ञान हमारे जीवन का एक

एक वरदान है -।

आओ प्यारे भाई बहनो मिलकर

विज्ञान का आह्वान करते हैं -।

इसे जीवन में उतारें ये प्रयत्न करते हैं -।

हर कण-कण में विज्ञान है -।

हर क्षण-क्षण में विज्ञान है -।

हर रोम-रोम में विज्ञान है -।

विज्ञान ने हमारे जीवन को

नई रोशनी प्रदान की -।

हर युग में हर ज्ञान में हर किताब

में विज्ञान का ही आह्वान है -।

विज्ञान वैज्ञानिकों का स्वरूप

ही विज्ञान है -।

विज्ञान हमारी शान है -।

इसे आगे बढ़ायें ये हमारी पहचान है

विज्ञान हमारे जीवन का

एक वरदान है -।





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33 मिनट पहले