विज्ञान एक वरदान

विज्ञान हमारे जीवन का एक
एक वरदान है -।
आओ प्यारे भाई बहनो मिलकर
विज्ञान का आह्वान करते हैं -।
इसे जीवन में उतारें ये प्रयत्न करते हैं -।
हर कण-कण में विज्ञान है -।
हर क्षण-क्षण में विज्ञान है -।
हर रोम-रोम में विज्ञान है -।
विज्ञान ने हमारे जीवन को
नई रोशनी प्रदान की -।
हर युग में हर ज्ञान में हर किताब
में विज्ञान का ही आह्वान है -।
विज्ञान वैज्ञानिकों का स्वरूप
ही विज्ञान है -।
विज्ञान हमारी शान है -।
इसे आगे बढ़ायें ये हमारी पहचान है
विज्ञान हमारे जीवन का
एक वरदान है -।
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33 मिनट पहले
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