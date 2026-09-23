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Bhuneshwar Anant

Bhuneshwar Anant

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                            गम के अंधियारा हे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूरज के रोशनी में तप के जाना हे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ मुसाफिर पलट के न देख - 2
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन आगे बढ़ जाना हे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ते नाते तू छोड़ के चल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला है,अकेला ही निकल जा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथी कोई नहीं तेरा इस जग में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐ मुसाफिर हंसता जा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम के ——————— जाना हे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
निगाहें ताकती रह जायेंगी तुझे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सफर लगता है सुहाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाम ले ले रब की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदल जायेगी आशियाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम के ——————— जाना हे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
लोग नफरते भी करते हैं इंसान से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और मुहब्बत इन दिवारों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर जुनून हो दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो बदल जायेगा सारा पैमाना विचारों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम के ——————— जाना हे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
गर्दिश में सितारे चमकते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुदा कसम ये नजारे अपने हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलते जा चलते जा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मंजिल पाना हे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गम के ——————— जाना हे।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-भुनेश्वर अनंत
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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