रजनी जी का स्नेह

उनकी छांव में खिलती है हर एक उम्मीद की कली,

बनकर स्नेह का उजास, जीवन में वो हर पल खिली।

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50 मिनट पहले