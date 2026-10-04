वह हमारे भीतर भी उग आएगा।

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भावना सक्सैना

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                            कहना चाहती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्रियों, तुम घर से निकलना छोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छात्रों, तुम पढ़ना छोड़ दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर-बाहर के युद्धों से घिरी यह दुनिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनती जा रही है जंगल।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना चाहती हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी नहीं कहूँगी—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राजनीति करनी नहीं आती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो साँस लेना छोड़ दो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि तुम्हारी आह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बन जाएगी एक अवसर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनके लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनका काम ही है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चीख में अपना नारा ढूँढ़ना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना चाहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डरो मत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर डरना भी तो स्वाभाविक है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब सड़कें सवाल करने लगें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब घरों की चौखटें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरक्षा की गारंटी न रहें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब किताबों के पन्नों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारूद की गंध आने लगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो शब्द भी काँपते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना चाहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप मत रहो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लेकिन यह भी जानती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि तुम्हारी आवाज़ का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिसाब माँगने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हारी आवाज़ सुनने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुत कम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए नहीं कहूँगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि घर से मत निकलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किताबें मत खोलो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल मत पूछो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने सपनों को तह करके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी संदूक में रख दो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं कहूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि जंगल चाहे जितना घना हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ते खत्म नहीं होते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अँधेरा चाहे जितना गहरा हो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह अपना रास्ता खोज लेती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
और शायद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमें यही करना है—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डर के बावजूद निकलना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवालों के बावजूद पढ़ना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शोर के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी आवाज़ बचाए रखना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि अगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्त्रियाँ घरों में बंद हो जाएँगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छात्र किताबें छोड़ देंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और सवाल पूछने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस लेना छोड़ देंगे—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो जंगल केवल बाहर नहीं होगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह हमारे भीतर भी उग आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहना चाहती हूँ—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए कहूँगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साँस लो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पढ़ो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर निकलो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल करो।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और इस जंगल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक-दूसरे के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रास्ता बनाते चलो।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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