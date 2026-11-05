जो देख पाता हूँ मैं ये आसमाँ, बादल और बारिश
आखिर हमने भी कभी छप्पर का फासला न रखा
हौसला मंजील की थी, रास्ता मालूम न था
तन्हा छाले छुपाता रहा , इसीलिए काफ़िला न रखा
तन्हाई का हुनर ऐसा, संग हीं सहारा बने
दरखतों को पुकारा , संगदिल का मसला न रखा
गुल, गुलिस्तां, गुलबदन, गुलफाम का ग़ुबार भी
आहिस्ता-आहिस्ता सरकता रहा, सिलसिला न रखा
सुना था मरहले ऐसे, दायरे ऐसे मंजरों के बहुत
भरोसा इस गजल का, फिर खुद का हौसला न रखा
--भाग्यमणि सिंह
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45 मिनट पहले
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