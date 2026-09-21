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तीन कमरों का फ्लैट

Balvinder Singh

Balvinder Singh

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                            अमानुषिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
महानगर के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संभ्रांत क्षेत्र में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे ने मेरे लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्पताल के निकट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन कमरों का घर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बूढ़ा हो गया हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीमार रहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
डॉक्टरी भाषा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेन्क्रियाटिक कैंसर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाना पड़ता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंटरवीनस इलाज के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तबीयत बिगड़ते ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अक्सर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काटता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वैद्य सहायक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की निगरानी में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोजन के बाद
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दवा खाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ा रहता हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन कमरों वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फ्लैट के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कोने में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिस्तर वाली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी अर्थी पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सो जाओ आराम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आ जाऊँगा सुबह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुझे उसकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरूरत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला जाता है वह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसा कहकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटा बहू आये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टफी को भी लाये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुराना नाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ उसका भाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छोड़ इसे गए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाना है उन्हे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छुट्टियाँ मनाने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी पहाड़ पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन बाद ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन लगता नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भागता बेचैन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी इधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी उधर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
नींद आती नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोता है रात भर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दया आती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचारे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस बेजुबान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुत्ते पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सप्ताह बीतने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगातार भौंका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लगता था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई लेने आयेगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाया न पिया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाजे की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जरा सी आहट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखता बाहर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेमन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब खा लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चुप रहता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूनी आँखें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
टकटकी लगाए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहतीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दरवाजे पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन कमरों का फ्लैट
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे ने लिया है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साल की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लीज़ पर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-बलविन्द्र सिंह बलि
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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16 मिनट पहले

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