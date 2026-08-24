जहाँ समस्या है, वहाँ समाधान का साया है।

जहाँ प्रश्न है, समस्या है,

वहाँ समाधान का साया है।



अँधेरी इस दुनिया में हर इक,

सूरज अपना उजाला लाया है।



मुश्किलें आती हैं राहों में तो,

कदमों की ताक़त बढ़ती है।



हर इक उलझन की घाटी से,

राह नई कोई निकलती है।



रात अगर गहरी है भारी,

तो सुबह भी होगी सयानी।



हर रोने वाले आँसू के पीछे,

छुपी है हँसी की कोई कहानी।



मत घबराओ इन काँटों से,

फूल यहीं से खिलते हैं।



समस्याएँ तो बस बहाने हैं,

जहाँ हौसले और रास्ते मिलते हैं।





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

44 minutes ago