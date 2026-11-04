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वर्षा ऋतु में आखिर किसने वसंत भर डाला जी?

Baal Kavi

Baal Kavi

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            दो सदियों का तिमिर मिटाता तेज प्रभा में आज अलग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों कोने सजे हुए है दृश्य सभा में आज अलग है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज सभा का संबोधन न गोरों के मोहताज हुई है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना चमक रहा है भारत बात क्या जाने आज हुई है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरझाए इस भारत को किसने जीवंत कर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा ऋतु में आखिर किसने वसंत कर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक जिन अधरों में केवल कंपन भरी गुलामी थी!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और करों से पूजा होती अंग्रेजी महारानी की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महल,भवन,सचिवालय या रहते थे भव्य इमारत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहां गए वो गोरे अफसर भाग्य विधाता भारत के
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतनी बड़ी हुकूमत उनकी, किसने अंत कर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा ऋतु में आखिर किसने वसंत कर डाला जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो भीड़ खड़ी है इनपर अब तक लाठी नहीं चली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गोली खा जाते अब तक जो खड़े है खाते मूंगफली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये जो बुढ़िया पूछ रही नेहरू से अपनी आजादी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक ऐसा करती तो जाने कई चाबुक खा जाती
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन लोगों में यह साहस किसने अत्यंत भर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा ऋतु में आखिर किसने वसंत कर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चारों ओर सजावट ऐसी मानों है त्यौहार कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गए क्या गोरे साहब के कोड़ों की मार सभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़ी बड़ी कुर्सी पर सारे अपने वाले बैठे है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक तो इन पदों पे सारे गोरे साहब रहते थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत के लोगों का कद किसने अनंत कर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा ऋतु में आखिर किसने वसंत कर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने घर में दास बने थे सारे गोरे साहब के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक लफ्ज़ भी निकले मुंह से तब तो इनकी शामत है..
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल तक ये जो उन साहब की घोड़ा गाड़ी खींचे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दबे हुए कुचलों जैसे उनके पैरों के नीचे थे
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज न जाने इनमें किसने लोकतंत्र भर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वर्षा ऋतु में आखिर किसने वसंत कर डाला जी?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- आदित्य कुमार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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43 मिनट पहले

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