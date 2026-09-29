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मिरे उसूल में अब भी वही सदाक़त है।

Azhar Sabri

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                            मिरे सुकून का हासिल तिरी मोहब्बत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे वजूद की दुनिया भी तेरी चाहत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न तख़्त चाहिए मुझको, न ही कोई दौलत,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे लिए तो तिरी याद ही हुकूमत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़माना लाख बदल ले जो अपने रंग मगर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरे उसूल में अब भी वही सदाक़त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न कोई दस्त-ए-तलब है, न कोई ख़्वाहिश-ए-ज़र,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरी फ़क़ीरी ही मेरे लिए तो नेमत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चराग़ बुझ गए लेकिन धुआँ गवाही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अभी तो दिल में किसी आग की हिफ़ाज़त है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न आसमान की चाहत, न कहकशाँ की तलब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़मीं पे तेरा बिछड़ना ही एक क़यामत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
न सर झुका है किसी के भी सामने, ‘अज़हर’,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिरी फ़क़ीरी ही मेरी असल हुकूमत है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
- अज़हर साबरी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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56 मिनट पहले

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