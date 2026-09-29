मिरे उसूल में अब भी वही सदाक़त है।

मिरे सुकून का हासिल तिरी मोहब्बत है।
मिरे वजूद की दुनिया भी तेरी चाहत है।
न तख़्त चाहिए मुझको, न ही कोई दौलत,
मिरे लिए तो तिरी याद ही हुकूमत है।
ज़माना लाख बदल ले जो अपने रंग मगर,
मिरे उसूल में अब भी वही सदाक़त है।
न कोई दस्त-ए-तलब है, न कोई ख़्वाहिश-ए-ज़र,
मिरी फ़क़ीरी ही मेरे लिए तो नेमत है।
चराग़ बुझ गए लेकिन धुआँ गवाही है,
अभी तो दिल में किसी आग की हिफ़ाज़त है।
न आसमान की चाहत, न कहकशाँ की तलब,
ज़मीं पे तेरा बिछड़ना ही एक क़यामत है।
न सर झुका है किसी के भी सामने, ‘अज़हर’,
मिरी फ़क़ीरी ही मेरी असल हुकूमत है।
- अज़हर साबरी
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
56 मिनट पहले
कमेंट
कमेंट X