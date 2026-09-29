मिरे उसूल में अब भी वही सदाक़त है।

मिरे सुकून का हासिल तिरी मोहब्बत है।

मिरे वजूद की दुनिया भी तेरी चाहत है।



न तख़्त चाहिए मुझको, न ही कोई दौलत,

मिरे लिए तो तिरी याद ही हुकूमत है।



ज़माना लाख बदल ले जो अपने रंग मगर,

मिरे उसूल में अब भी वही सदाक़त है।



न कोई दस्त-ए-तलब है, न कोई ख़्वाहिश-ए-ज़र,

मिरी फ़क़ीरी ही मेरे लिए तो नेमत है।



चराग़ बुझ गए लेकिन धुआँ गवाही है,

अभी तो दिल में किसी आग की हिफ़ाज़त है।



न आसमान की चाहत, न कहकशाँ की तलब,

ज़मीं पे तेरा बिछड़ना ही एक क़यामत है।



न सर झुका है किसी के भी सामने, ‘अज़हर’,

मिरी फ़क़ीरी ही मेरी असल हुकूमत है।



- अज़हर साबरी

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56 मिनट पहले