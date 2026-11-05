तुम्हारी आँखों में ही गुज़र जाए मेरी हर सुबह, हर शाम।

मैं तुम्हारी आँखों में बसी दुनिया में खो जाना चाहता हूँ,

तुम्हारी पलकों के पीछे अपना घर बनाना चाहता हूँ।



तुम्हारी साँसों में बहती हवाओं में बह जाऊँ,

तुम्हारे आँसुओं की नदियों में चुपचाप उतर जाऊँ।



तुम्हारी पलकों के दरवाज़े जब शाम को बंद हों,

मेरे सारे रास्ते बस तुम्हारी आँखों तक सीमित हों।



न कोई सुबह मुझे जगाए, न कोई रात मुझे छुड़ाए,

मैं क़ैद रहूँ उस दुनिया में, जहाँ तुम्हारा दिल मुझे बसाए।



न बाहर आने की चाह हो, न लौटने की कोई राह,

तुम्हारी आँखों में ही गुज़र जाए मेरी हर सुबह, हर शाम।

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1 hour ago