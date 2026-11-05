अंतिम जुगनू

घास तले इक तारा था,

साँझ का स्वप्न-सहारा था,

पलकों-सी नाज़ुक लौ लेकर,

वह रात का एक इशारा था।



गुलाब सोए, शाखें झूलीं,

चाँदनी पत्तों पर उतरी,

फिर भी उस विस्तृत नभ में

एक सुनहरी धड़कन बिखरी।



ओ क्षणभंगुर स्वर्णिम कण,

तू स्वर्ग का विस्मृत अक्षर,

क्यों सुंदरतम चीज़ें जातीं

पहचाने जाने से पहले?



तारे हैं, फूलों की छाया,

रात ने अपना रूप सजाया,

फिर भी जाने किस कोने में

कुछ अपना-सा खोता पाया।



यदि फिर कभी वह लौ खोजो,

नभ के दीपों में मत खोजो,

जहाँ ओस से झुकी घास है,

वहीं ठहरकर आँखें खोलो।



शायद कोई स्वप्न अधूरा

अब भी वहाँ चमकता होगा,

जैसे बुझकर भी जुगनू का

कुछ सोना बचा हुआ होगा।

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1 hour ago