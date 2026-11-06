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क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है?

Avinash Kumar

Avinash Kumar

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                            इस असीम दुनिया की बस्ती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आठ अरब का मेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक कोने में मौत हो किसकी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूजे को न झमेला है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को हम बने सहारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर लम्हा हरजाई है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर कुछ देशों में भूख सताती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं तानाशाही छाई है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तड़प रहा हो कोई अकेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूख से दम जो तोड़ रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पड़ोसी ही अपने घर का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रिश्ता-नाता छोड़ रहा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बाहर की तो छोड़ो दुनिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों की सुध कौन रखे?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर के भीतर क्या होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आँखें मूँद सब ताकते रहें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहने को सुनने को साहब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई सारी कहानियाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किस पर कोई यक़ीन करे अब,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये अपनी नादानियाँ हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर चेहरे की एक कहानी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कहना बहुत मुश्किल है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या हूँ खुद से ही पूछूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण भी मेरा झूठ है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सीखते हम किससे हैं क्या,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये कोई नहीं जानता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला-बुरा सब अपने मन का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर शख्स यहाँ पे मानता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे वही हो इस दुनिया का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खुद अपने हाथ में खुदा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुँह से सब ये कहते फिरते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्द हमें भी होता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर इस भीड़-भाड़ की दुनिया में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कौन भला कब रोता है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई शादी करके भागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई ले तलाक जुदा हो ले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई खून करे अपनों का,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई राज़ छुपाकर सो ले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
धोखेबाज़ी और मक्कारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस जग की रीत पुरानी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन बेगाने कारनामों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घर-घर अपनी कहानी है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी होंठों पर झूठी ये,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बातें रोज़ गढ़ाई हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"फर्क हमें भी पड़ता है जी,"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसी ये सच्चाई है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीड़ यही दोहराती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दिल में इक शोर गढ़ता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सवाल वही फिर गूँज उठे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या सच में किसी को फर्क पड़ता है?
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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