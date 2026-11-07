हम अशांति-उपद्रव को

हम अशांति-उपद्रव को

खच्चर की तरह

ढो रहे हैं।

और वे हैं कि

घोड़े बेचकर

सो रहे हैं।।

-अविनाश ब्यौहार

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

23 मिनट पहले