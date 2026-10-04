कब से राह निहारे अँखियाँ!

तुम बिन प्यासी मेरी अँखियाँ

जाग-जाग कर काटी रतियाँ

तुम बिन सूनी सारी नगरी

सूनी सेज है, सूनी डगरी

धड़कत है बहुत तेज़ ये छतियाँ

तुम आते तो मनती दिवाली

रंग-राग की मचती होली

जंचती आँगन में पीक की बोली

खेलते हम-तुम आँख-मिचौली

थकी अनाड़ी दुखियाँ अँखियाँ

आश था आते तुम सावन में

झरी लगी जब मम आँगन में

गरज-गरज घन घरराते

मेंढक टर-टर राग सुनाते

झिंगुर गाते गीत मनोहर

ऐसे में तुम आते प्रियवर

कब से राह निहारे अँखियाँ!

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एक घंटा पहले