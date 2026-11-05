शब्दों से सुर तक पढ़कर तू उसका लुत्फ़ उठा ले।

पढ़ो, पढ़ो, ओ पढ़ो,

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो।

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो।



सही सुना, हाँ सही सुना,

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो,

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो।



सर्च करो तुम जाकर गूगल पर अमेज़ॉन का लिंक,

फिर होगी वेबसाइट ओपन, वहाँ मिलेगा सर्च बार का लिंक।



फिर सर्च बार पर सर्च तुम करना,

शब्दों से सुर तक नाम दर्ज तुम करना।



फिर खुलेगा वहाँ अमेज़ॉन का इंटरफेस,

बुक का कवर पेज होगा रेड।



फिर बुक के लिए बस नाइन्टी नाइन पे तू करियो,

यदि अमेज़ॉन किंडल का है सब्सक्रिप्शन तेरा,

तो फिर बुक तू फ्री में पढ़ियो।



पर हाँ, तू पढ़ियो, हाँ तू पढ़ियो,

शब्दों से सुर तक तू पढ़ियो।



चल भाई, जल्दी से अब तू फोन उठा ले,

अमेज़ॉन वेबसाइट पर जा ले।



वेबसाइट पर जाकर ऊपर का प्रोसेस तू निभा ले,

वेबसाइट पर जाकर ऊपर का प्रोसेस तू निभा ले।



फिर तू शब्दों से सुर तक पढ़कर उसका लुत्फ़ उठा ले,

हाँ, लुत्फ़ उठा ले।

शब्दों से सुर तक पढ़कर तू उसका लुत्फ़ उठा ले।



पढ़ो, पढ़ो, ओ पढ़ो,

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो।

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो।



सही सुना, हाँ सही सुना,

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो,

शब्दों से सुर तक तुम पढ़ो।

-आशीष आत्मिक

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1 hour ago