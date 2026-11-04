कमाल लागेलू

जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू हो...

कमाल लागेलू हो, कमाल लागेलू, कमाल लागेलू।

जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू...



जब तू जाबू सज-धज के पूरा बाज़ार,

लड़कें मां मार होई, होई घुम्मा के बौछार,

घुम्मा के बौछार,होई घुम्मा के बौछार,

अरे घुम्मा के बौछार।

होई हो घुम्मा के बौछार,

काहेके...



जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू हो...

कमाल लागेलू हो, कमाल लागेलू तू।

जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू...



डिस्काउंट मा समोसा तू खाबू,

हो डिस्काउंट मा समोसा तू खाबू,

समोसा तू खाबू, समोसा तू खाबू...

अरे दुकनिया पे हो जाइहें सब बेहाल, तू कमाल लागेलू।



जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू,

कमाल लागेलू हो, कमाल लागेलू हो...

जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू...



जब सड़कियाँ पे तू सज-धज के चलबू हो...

जब सड़कियाँ पे तू सज-धज के चलबू हो...

ओ... सज-धज के चलबू हो, ओ सज-धज के चलबू,

तोहरे कारण होई जांए सड़कियाँ जाम, कमाल लागेलू।



जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू हो...

कमाल लागेलू हो, कमाल लागेलू, कमाल लागेलू।

जब से लगावे लागू होठवाँ पे ललिया तू लाल, कमाल लागेलू...

- आशीष आत्मिक

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38 मिनट पहले