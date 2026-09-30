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समय के दुर्दम्य चक्रव्यूह में फंसकर

अशोक दर्द

अशोक दर्द

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                            शब्दों की भूलभुलैया
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चेहरों से निकले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की भूल भुलैया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी भूल मत जाना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर एक शब्द का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ही अर्थ नहीं होता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूबसूरत फोटो होठों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकले हुए शब्द भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूबसूरत होठों की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लालिमा लिए हों जरूरी नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगहीन चेहरे के शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा रंगहीन ही नहीं होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई बार आदमी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रंगहीन चेहरे के भरम में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खूबसूरत सतरंगी शब्दों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वंचित रह जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
टेढ़े मेढ़े वक्र चेहरों के शब्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा वक्र नहीं होते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उनकी सपाटता सहजता सरलता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
महसूसने के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पारखी होना लाजमी है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वरना सहजता सरलता सपाटता का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्र चेहरों के भीतर ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दम घुट जाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों की भूलभुलैया में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बार उलझ गए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उम्र भर नेति नेति उच्चारते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रहना पड़ सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आधी अधूरी मंजिलों की सीढ़ियों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बढ़ते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लक्ष्य भेदन की चाहत में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरते हुए सपनों को गोद में रखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोना पड़ सकता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अशोक दर्द
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के दुर्दम्य चक्रव्यूह में फंसकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब कुछ शब्दों की भूलभुलैया मैं छोड़कर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली हाथ मलते हुए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निरर्थकता को गोद में भरकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमेशा के लिए यहां से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विदा होना पड़ सकता है ...।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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