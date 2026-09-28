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प्रियतम से,उनकी निश्चलता,करुणा से।

Arunima Bahadur

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                            पूर्णता ?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या है पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
घट का भर जाना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या घट घट व्यापी से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाकार हो जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या है पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नदिया का सागर से मिलन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बूंद बूंद का बादल से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाकार हो जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या है पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बादल का बरसना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या बादल की बूंद बूंद का धरा से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाकार हो जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या है पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वयं की इच्छाओं को पूर्ण करना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या जन कल्याण हेतु,निश्चल प्रेम में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकाकार हो जाना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूर्णता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह पूर्ण मिलन ही है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां जन जन में नारायण दिख जाए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कण कण से निश्चल प्रेम ,करुणा उभर आए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर जीवन का हर पल आराधना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जीवन बन जाता है साधना,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साकार होती है पूर्णता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कान्हा को कण कण में देख,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
संपूर्ण हो जाती है हर आराधना।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यही है योग,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रियतम से,उनकी निश्चलता,करुणा से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-अरुणिमा बहादुर खरे ' वैदेही '
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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