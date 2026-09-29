खुद्दारी वह नियामत है।

खुद्दारी वह नियामत है।

जो किसी के आगे झुकती नहीं।



खुद्दार व्यक्ति की जिंदगी कितनी

भी अभावों में गुजर रही हो।



पर उसे दौलत के तराजू में

नहीं तौला जा सकता।

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

27 मिनट पहले