खोना नहीं चाहते

कई बार हम रिश्तो को

खोना नहीं चाहते।

इसलिए हम उनको

बर्दाश्त करते रहते हैं।

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एक घंटा पहले