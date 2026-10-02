मोहब्बत में कोई कानून नहीं चलते।

मोहब्बत में कोई कानून नहीं चलते।

जायज हो या नाजायज सब

मापदंड अपनाये जाते हैं।

तब कुछ गलत नहीं लगता।

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एक घंटा पहले